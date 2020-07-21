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Зеленський про кінець спецоперації у Луцьку: Тероризму немає місця в жодній країні

Зеленський про кінець спецоперації у Луцьку: Тероризму немає місця в жодній країні

Київ • УНН

 • 13858 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав завершення спецоперації із затримання терориста Максима Кривоша, який напередодні захопив автобус із заручниками. Про це президент написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично — за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини — найважливіша цінність. Ми не втратили нікого”, — написав президент.

Він додав, що сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто постраждав день в автобусі під прицілом. “Тероризму немає місця в жодній країні”, — резюмував Зеленський.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

Пізніше у МВС повідомили, що правоохоронці затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. Своєю чергою заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що усі заручники у Луцьку були звільнені.

Українські Національні Новини

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