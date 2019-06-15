Зеленский назначил временных руководителей ОГА в две области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав двух облгосадминистраций: Светлану Шаталову - в Одесской ОГА, а Олега Пругла - в Полтавской ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указы Президента №412/2019 и №413/2019 от 14 июня соответственно.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в указе.
В другом указе указано: "Временно возложить исполнение обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации на Пругла Олега Евгеньевича".
Напомним, Зеленский спрашивает в Facebook, кого назначить председателем Львовской ОГА.
Также напомним, ранее Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА.