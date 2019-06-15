Зеленский назначил временных руководителей ОГА в две области

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав двух облгосадминистраций: Светлану Шаталову - в Одесской ОГА, а Олега Пругла - в Полтавской ОГА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указы Президента №412/2019 и №413/2019 от 14 июня соответственно.