Зеленський призначив тимчасових керівників ОДА у дві області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов'язків голів двох облдержадміністрацій: Світлану Шаталову - в Одеській ОДА, а Олега Пругла - у Полтавській ОДА. Про це УНН повідомляє з посиланням на укази президента №412/2019 та №413/2019 від 14 червня відповідно.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації на Шаталову Світлану Миколаївну", - йдеться в указі.
В іншому указі вказано: "Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Пругла Олега Євгеновича".
Нагадаємо, Зеленський питає в Facebook, кого призначити головою Львівської ОДА.
Також нагадаємо, раніше Зеленський призначив тимчасових керівників низки ОДА.