Зеленский назначил 20 местных судей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил 20 новых местных судей. Об этом говорится в Указе №735/2019, опубликованном на официальном сайте Президента, передает УНН.
"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:
Назначить в местных общих судах на должности:
судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;
судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;
судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;
судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирсу Юлию Викторовну;
судьи Житомирского районного суда Житомирской области Буткевич Максима Ивановича;
судьи Олевского районного суда Житомирской области Винара Любомира Викторовича;
судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Cиренко Наталью Станиславовну;
судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;
судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмыкову Юлию Александровну;
судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;
судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;
судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;
судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;
судьи Заричненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;
судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленко Юрия Анатольевича;
судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;
судей Чернобаевского районного суда Черкасской области: Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;
судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;
судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в Указе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в наблюдательный совет ГК "Укроборонпром".