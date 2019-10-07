Зеленский назначил 20 местных судей

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:

Назначить в местных общих судах на должности:

судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;

судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;

судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;

судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирсу Юлию Викторовну;

судьи Житомирского районного суда Житомирской области Буткевич Максима Ивановича;

судьи Олевского районного суда Житомирской области Винара Любомира Викторовича;

судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Cиренко Наталью Станиславовну;

судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;

судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмыкову Юлию Александровну;

судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;

судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;

судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;

судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;

судьи Заричненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;

судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленко Юрия Анатольевича;

судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;

судей Чернобаевского районного суда Черкасской области: Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;

судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;

судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в Указе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в наблюдательный совет ГК "Укроборонпром".