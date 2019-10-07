Зеленський призначив 20 місцевих суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив 20 нових місцевих суддів. Про це йдеться в Указі №735/2019, опублікованому на офіційному сайті Президента, передає УНН.
"Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу першого пункту 3 і пункту 40 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю:
Призначити у місцевих загальних судах на посади:
судді Погребищенського районного суду Вінницької області Бойка Антона Віталійовича;
судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Вергелеса Валерія Олександровича;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюка Вячеслава Миколайовича;
судді П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області Фирсу Юлію Вікторівну;
судді Житомирського районного суду Житомирської області Буткевича Максима Івановича;
судді Олевського районного суду Житомирської області Винара Любомира Вікторовича;
судді Радомишльського районного суду Житомирської області Cіренко Наталію Станіславівну;
судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя Мурашову Наталію Анатоліївну;
судді Лисичанського міського суду Луганської області Калмикову Юлію Олександрівну;
судді Червоноградського міського суду Львівської області Рудакова Дмитра Ігоровича;
судді Яворівського районного суду Львівської області Швед Наталію Петрівну;
судді Братського районного суду Миколаївської області Скарницьку Інну Борисівну;
судді Красноокнянського районного суду Одеської області Бурдинюк Олену Сергіївну;
судді Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Руслану Михайлівну;
судді Балаклійського районного суду Харківської області Феленка Юрія Анатолійовича;
судді Харківського районного суду Харківської області Березовську Ірину Валеріївну;
суддів Чорнобаївського районного суду Черкаської області: Квашу Ірину Михайлівну, Левченка Василя Васильовича;
судді Бахмацького районного суду Чернігівської області Лободу Наталію Віталіївну;
судді Оболонського районного суду міста Києва Белоконну Інну Вікторівну", - йдеться в Указі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака та гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у наглядову раду ДК "Укроборонпром".