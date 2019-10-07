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Зеленський призначив свого помічника Єрмака у наглядову раду "Укроборонпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив свого помічника Андрія Єрмака та гендиректора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у наглядову раду ДК "Укроборонпром". Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента №734/2019 від 7 жовтня.

Зеленський призначив свого помічника Єрмака у наглядову раду "Укроборонпрому"

"Призначити членами наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром": Єрмака Андрія Борисовича - помічника Президента України; Смілянського Ігоря Юхимовича - генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" (за згодою)", - йдеться у документі.

Водночас Президент припинив повноваження члена наглядової ради ДК "Укроборонпром" Давида Арахамії.

Окрім того, Зеленський визнав такими, що втратили чинність укази Президента від 17 березня 2014 року № 309; від 17 листопада 2016 року № 510; від 18 січня 2018 року № 8; від 12 червня 2019 року № 402; від 9 липня 2019 року № 499; від 29 серпня 2019 року № 632; від 30 серпня 2019 року № 639 щодо наглядової ради "Укроборонпрому".

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрому".

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