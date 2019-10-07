Зеленский назначил своего помощника Ермака в набсовет "Укроборонпрома"

"Назначить членами Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром": Ермака Андрея Борисовича - помощника Президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генеральный директор акционерного общества "Укрпочта"(по согласованию)", - говорится в документе.

В то же время Президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Давида Арахамию.

Кроме того, Зеленский признал утратившими силу указы Президента от 17 марта 2014 года № 309; от 17 ноября 2016 года № 510; от 18 января 2018 года № 8; от 12 июня 2019 года № 402; от 9 июля 2019 года № 499; от 29 августа 2019 года № 632; от 30 августа 2019 года № 639 по набсовету "Укроборонпрома".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома".