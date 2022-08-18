Зеленский приехал во Львовскую область: навестил в больнице украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Перед встречей во Львове с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутерришем президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львовскую область навестить в больнице украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
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"Львовская область. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: россия не выиграет в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" – написал Зеленский.
Напомним
Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.
Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Зеленского и российского диктатора путина за стол переговоров.