Зеленский приехал во Львовскую область: навестил в больнице украинских военных

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"Львовская область. Больница, где оказывают медицинскую помощь военным. И наши герои. Те, кто каждый день доказывает: россия не выиграет в этой войне. Спасибо, что защищаете украинскую землю!" – написал Зеленский.

Напомним

Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Зеленского и российского диктатора путина за стол переговоров.