Зеленський приїхав на Львівщину: відвідав у лікарні українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Перед зустріччю у Львові з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем президент України Володимир Зеленський приїхав на Львівщину відвідати у лікарні українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.
Цитата
"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!" – написав Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні, 18 серпня, у Львові відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Для Ердогана одна з основних цілей зустрічі, як зазначає газета Yeni Şafak, – посадити Зеленського та російського диктатора путіна за стіл переговорів.