Зеленский поздравил президента Эстонии с избранием страны в Совбез ООН

Так, на вопрос издания по поводу того, поступали ли Кальюлайд аналогичные поздравления от других мировых лидеров, в пресс-службе канцелярии президента не ответили.

Напомним, в начале июня Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы.