Зеленський привітав президента Естонії з обранням країни в Радбез ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Естонію з обранням держави до Ради безпеки ООН на 2020-2021 роки. Про це йдеться в його вітальному листі, який минулого тижня зареєстрували в канцелярії президента Естонської Республіки Керсти Кальюлайд, передає УНН з посиланням на ERR.
Так, на питання видання щодо того, чи надходили Кальюлайд аналогічні поздоровлення від інших світових лідерів, у прес-службі канцелярії президента не відповіли.
Нагадаємо, на початку червня Естонія була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2020-2021 роки.