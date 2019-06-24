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Зеленський привітав президента Естонії з обранням країни в Радбез ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Естонію з обранням держави до Ради безпеки ООН на 2020-2021 роки. Про це йдеться в його вітальному листі, який минулого тижня зареєстрували в канцелярії президента Естонської Республіки Керсти Кальюлайд, передає УНН з посиланням на ERR.

Зеленський привітав президента Естонії з обранням країни в Радбез ООН

Так, на питання видання щодо того, чи надходили Кальюлайд аналогічні поздоровлення від інших світових лідерів, у прес-службі канцелярії президента не відповіли.

Нагадаємо, на початку червня Естонія була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2020-2021 роки.

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