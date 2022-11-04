Зеленский поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Детали

Зеленский отметил, что всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Он также добавил, что Украина и Израиль разделяют общие ценности, которые сейчас нуждаются в эффективном сотрудничестве.

"Мы надеемся открыть новую страницу в сотрудничестве с новым израильским правительством в пользу Украины и Израиля", – отметил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг поздравил бывшего премьер-министра Беньямина Нетаньяху с победой на выборах.