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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

Київ • УНН

 • 259248 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у четвер привітав колишнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах, повідомив представник прем'єра, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

За словами представника, Лапід зателефонував Нетаньягу, побажав йому успіху як наступнику і сказав, що забезпечить упорядковану передачу влади.

Після підрахунку майже всіх голосів колишній прем'єр-міністр Нетаньягу та його союзники займуть 64 місця у 120-місцевому Кнесеті.

Очікується, що Лапід та його союзники виграють 51 місце.

Арабська партія Хадаш/Таал, яка не підтримає жодного лідера, виграє п'ять місць.

Президент Іцхак Герцоґ розпочне консультації з політиками щодо формування нового уряду після офіційного підтвердження результатів 9 листопада.

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