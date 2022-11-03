Прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

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За словами представника, Лапід зателефонував Нетаньягу, побажав йому успіху як наступнику і сказав, що забезпечить упорядковану передачу влади.

Після підрахунку майже всіх голосів колишній прем'єр-міністр Нетаньягу та його союзники займуть 64 місця у 120-місцевому Кнесеті.

Очікується, що Лапід та його союзники виграють 51 місце.

Арабська партія Хадаш/Таал, яка не підтримає жодного лідера, виграє п'ять місць.

Президент Іцхак Герцоґ розпочне консультації з політиками щодо формування нового уряду після офіційного підтвердження результатів 9 листопада.