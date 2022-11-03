Прем'єр-міністр Ізраїлю Лапід привітав Нетаньягу з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у четвер привітав колишнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах, повідомив представник прем'єра, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.
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За словами представника, Лапід зателефонував Нетаньягу, побажав йому успіху як наступнику і сказав, що забезпечить упорядковану передачу влади.
Після підрахунку майже всіх голосів колишній прем'єр-міністр Нетаньягу та його союзники займуть 64 місця у 120-місцевому Кнесеті.
Очікується, що Лапід та його союзники виграють 51 місце.
Арабська партія Хадаш/Таал, яка не підтримає жодного лідера, виграє п'ять місць.
Президент Іцхак Герцоґ розпочне консультації з політиками щодо формування нового уряду після офіційного підтвердження результатів 9 листопада.