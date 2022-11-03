Премьер-министр Израиля Лапид поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг поздравил бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху с победой на выборах, сообщил представитель премьера, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
По словам представителя, Лапид позвонил Нетаньяху, пожелал ему успеха как преемнику и сказал, что обеспечит упорядоченную передачу власти.
После подсчета почти всех голосов бывший премьер-министр Нетаньяху и его союзники займут 64 места в 120-местном Кнессете.
Ожидается, что Лапид и его союзники выиграют 51 место.
Арабская партия Хадаш/Таал, которая не поддерживает ни одного лидера, выиграет пять мест.
Президент Ицхак Герцог начнет консультации с политиками по формированию нового правительства после официального подтверждения результатов 9 ноября.