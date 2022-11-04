Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Зеленського.
Деталі
Зеленський зазначив, що завжди важливо бачити справжню демократію у дії. Він також додав, що Україна та Ізраїль поділяють спільні цінності, які зараз потребують ефективної співпраці.
"Ми сподіваємось відкрити нову сторінку у співпраці з новим ізраїльським Урядом на користь України та Ізраїлю", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у четвер привітав колишнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах.