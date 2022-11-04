Зеленський привітав Нетаньягу з перемогою на виборах

Деталі

Зеленський зазначив, що завжди важливо бачити справжню демократію у дії. Він також додав, що Україна та Ізраїль поділяють спільні цінності, які зараз потребують ефективної співпраці.

"Ми сподіваємось відкрити нову сторінку у співпраці з новим ізраїльським Урядом на користь України та Ізраїлю", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у четвер привітав колишнього прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з перемогою на виборах.