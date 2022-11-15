Зеленский присвоил звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снегиревке

Цитата

"Сегодня (14 ноября - ред.) был очень продуктивный и символический день – день на Херсонщине, на Николаевщине. Прежде имел честь лично отметить государственными наградами наших воинов. Вручил в Херсоне 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам. В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский. В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группой войск "Херсон", и мы видим результат", - сказал Зеленский.

Детали

Звание Героя Украины присвоено разведчику, сержанту Андрею Орлову. Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях Херсонщины. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки.

Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации.

"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, которые возвращают свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонщины. 11 ноября Украина вернула Херсон.

Напомним

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский распространил фото, где посещает деоккупированный Херсон.