Зеленский присвоил звание Героя разведчику, поднявшему флаг в Снегиревке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал звание Героя Украины разведчику, сержанту Андрею Орлову, информирует УНН.
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"Сегодня (14 ноября - ред.) был очень продуктивный и символический день – день на Херсонщине, на Николаевщине. Прежде имел честь лично отметить государственными наградами наших воинов. Вручил в Херсоне 36 орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество", еще три ордена передал раненым бойцам. В частности, орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечен бригадный генерал Александр Тарнавский. В сентябре он стал командующим оперативно-стратегической группой войск "Херсон", и мы видим результат", - сказал Зеленский.
Детали
Звание Героя Украины присвоено разведчику, сержанту Андрею Орлову. Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях Херсонщины. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снегиревки.
Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации.
"Конечно, будут еще награды, будут еще благодарности. Все наши воины, которые возвращают свободу украинцам и украинской земле, заслуживают максимальной благодарности. Это есть. Это будет", - подчеркнул Зеленский.
Добавим
Украинские военные установили контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонщины. 11 ноября Украина вернула Херсон.
Напомним
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский распространил фото, где посещает деоккупированный Херсон.