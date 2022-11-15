Зеленський присвоїв звання Героя розвіднику, який підняв прапор у Снігурівці

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"Сьогодні (14 листопада - ред.) був дуже продуктивний і символічний день – день на Херсонщині, на Миколаївщині. Передусім мав честь особисто відзначити державними нагородами наших воїнів. Вручив у Херсоні 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", іще три ордени передав пораненим бійцям. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено бригадного генерала Олександра Тарнавського. У вересні він став командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Херсон", і ми бачимо результат", - сказав Зеленський.

Деталі

Звання Героя України присвоєно розвіднику, сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав. Повернувся на передову. І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки.

Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації.

"Звичайно, будуть іще нагороди, будуть іще подяки. Усі наші воїни, які повертають свободу українцям і українській землі, заслуговують на максимальну вдячність. Це є. Це буде", - наголосив Зеленський.

Додамо

Українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини. 11 листопада Україна повернула Херсон.

Нагадаємо

14 листопада президент України Володимир Зеленський поширив фото, де відвідує деокупований Херсон.