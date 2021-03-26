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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53788 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74779 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 110529 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 146036 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196149 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Нацгвардии

Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 16844 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований формирований Национальной гвардии Украины. Соответствующий документ глава государства подписал в пятницу, 26 марта, по случаю седьмой годовщины создания Нацгвардии Украины, пишет УНН.

Детали

Так, 50-му полку Нацгвардии присвоено почетное наименование “имени полковника Семена Высочана”.

Почетное наименование “Павлоградский” присвоено 4-му полку Национальной гвардии.

Учебный центр Национальной гвардии Украины получил почетное наименование “имени Василия Вышиваного”.

“Семь лет назад была создана Национальная гвардия Украины, которая объединила в своих рядах военных, правоохранительных органов и добровольцев-патриотов. В критический для государства момент, весной 2014 года, нацгвардейцы встали на защиту территориальной целостности Украины и оказались в эпицентре событий, решали судьбу нашей страны. Чтобы отметить боевые заслуги, патриотизм и доблесть бойцов Нацгвардии, ее подразделениям присваиваются почетные наименования. Уверен, что нацгвардийци с гордостью и честью будут носить их”, — сказал Зеленский.

Добавим

В Восточном оперативно-территориальном объединении состоялся специализированный тренинг. Нацгвардийци изучали “Искусство снайпинга”.

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