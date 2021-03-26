Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Нацгвардії

Деталі

Так, 50-му полку Нацгвардії присвоєне почесне найменування “імені полковника Семена Височана”.

Почесне найменування “Павлоградський” присвоєне 4-му полку Національної гвардії.

Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування “імені Василя Вишиваного”.

“Сім років тому була створена Національна гвардія України, яка об’єднала у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів. У критичний для держави момент, навесні 2014 року, нацгвардійці стали на захист територіальної цілісності України й опинилися в епіцентрі подій, що вирішували долю нашої країни. Щоб відзначити бойові заслуги, патріотизм та звитягу бійців Нацгвардії, її підрозділам присвоюються почесні найменування. Впевнений, що нацгвардійці з гордістю та честю носитимуть їх”, — сказав Зеленський.

Додамо

У Східному оперативно-територіальному об’єднанні відбувся спеціалізований тренінг. Нацгвардійці вивчали “Мистецтво снайпінгу”.