Нацвардійці удосконалювали навички снайперського вогню за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Східному оперативно-територіальному об'єднанні відбувся спеціалізований тренінг. Нацгвардійці вивчали "Мистецтво снайпінгу". Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
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"Військовий снайпінг – це, як правило, стрільба на великі дистанції. Основний принцип, якого повинен дотримуватися військовий снайпер – бути поза межами досяжності легкої стрілецької зброї та бути "важкою" здобиччю для противника", - розповів командир відділення інструкторів 3 оперативної бригади лейтенант Сергій Жидков.
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Інструктори, що навчають гвардійців, мають досвід участі у спеціальних операціях на українському Сході.
Спеціальна підготовка проходить відповідно до стандартів НАТО та з урахуванням сучасних тенденцій снайпінгу у військових операціях.
"Характерна особливість сучасних снайперів – це їх спеціалізація. Вони, як частина загальновійськового підрозділу можуть виконувати ще й додаткові завдання з розвідки та коректування. Ми намагаємося якомога більше уваги приділити саме практиці", - зазначає начальник відділення бойової спеціальної підготовки управління підполковник Дмитро Ситнік.
Зазначається, що участь в спеціальних зборах взяли штатні снайпери з усіх частин територіального об’єднання, солдати строкової служби, а також бійці, які проходять службу за контрактом.
Додамо
У Чорному морі відбулися військово-морські навчання НАТО Poseidon21.
Під час навчань відпрацьовувалися протиповітряна оборона, знешкодження мін та інших вибухових пристроїв, надання першої допомоги, екстрена дозаправка і низка інших маневрів.