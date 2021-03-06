Нацгвардейцы совершенствовали навыки снайперского огня по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Восточном оперативно-территориальном объединении состоялся специализированный тренинг. Нацгвардейцы изучали "Искусство снайпинга". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"Военный снайпинг - это, как правило, стрельба на большие дистанции. Основной принцип, которого должен придерживаться военный снайпер - быть вне досягаемости легкого стрелкового оружия и быть "тяжелой" добычей для противника", - рассказал командир отделения инструкторов 3 оперативной бригады лейтенант Сергей Жидков.
Детали
Инструкторы, обучающие гвардейцев, имеют опыт участия в специальных операциях на украинском Востоке.
Специальная подготовка проходит в соответствии со стандартами НАТО и с учетом современных тенденций снайпинга в военных операциях.
"Характерная особенность современных снайперов - это их специализация. Они, как часть общевоинского подразделения, могут выполнять еще и дополнительные задания по разведке и корректировке. Мы стараемся как можно больше внимания уделить именно практике", - отмечает начальник отделения боевой специальной подготовки управления подполковник Дмитрий Сытник.
Отмечается, что участие в специальном собрании приняли штатные снайпера из всех частей территориального объединения, солдаты срочной службы, а также бойцы, которые проходят службу по контракту.
Добавим
В Черном море прошли военно-морские учения НАТО Poseidon21.
Во время учений отрабатывались противовоздушная оборона, обезвреживания мин и других взрывных устройств, оказания первой помощи, экстренная дозаправка и ряд других маневров.