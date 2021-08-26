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Зеленский присвоил новые звания руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции

Зеленский присвоил новые звания руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции

Киев  •  УНН

 • 62215 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил руководству ВСУ, СБУ и Нацполиции новые звания. Среди них главнокомандующий вооруженными силами генерал-майор Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на соответствующий указ главы государства №424 / 2021.

Детали

Так, Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ генерал-майору Валерию Залужном звание генерал-лейтенанта.

В частности, новые звания получили:

  • начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Сергей Шаптала — генерал-лейтенанта;
  • командующий десантно-штурмовой войсками Украины полковник Максим Миргородский — бригадного генерала;
  • командующий медицинскими силами ВСУ полковник медицинской службы Татьяна Остащенко — бригадного генерала;
  • начальник Главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов — бригадного генерала;
  • начальник управления СБУ в Херсонской области полковник Сергей Криворучко — бригадного генерала;
  • начальник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ полковник Сергей Дусик — бригадного генерала;
  • председатель Нацполиции генерал полиции первого ранга Игорь Клименко-генерала полиции первого ранга;
  • начальник Главного управления Нацполиции в Киеве полковник полиции Ивану Выговскому — генерала полиции третьего ранга.

Также звание бригадного генерала получили:

  • первый заместитель директора департамента службы — начальник управления гражданской безопасности Главного управления Нацгвардии полковник Вадим Бидненко;
  • первый заместитель директора департамента персонала — начальник управления кадровой работы Главного управления Нацгвардии полковник Юрий Посмитный;
  • начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Валерий Вавринюк.

Напомним

Накануне Зеленский повысил дипломатический ранг для главы МИД Кулебы и ряда дипломатов.

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