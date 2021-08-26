Зеленський присвоїв нові звання керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції нові звання. Серед них головнокомандувач збройними силами генерал-майор Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на відповідний указ глави держави №424/2021.
Деталі
Так, Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.
Зокрема, нові звання отримали:
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- начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала — генерал-лейтенанта;
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- командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський — бригадного генерала;
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- командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко — бригадного генерала;
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- начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов — бригадного генерала;
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- начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко-бригадного генерала;
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- начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик — бригадного генерала;
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- голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко-генерала поліції першого рангу;
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- начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковнику поліції Івану Виговському — генерала поліції третього рангу.
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Також звання бригадного генерала отримали:
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- перший заступник директора департаменту служби — начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко;
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- перший заступник директора департаменту персоналу — начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний;
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- начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк.
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Нагадаємо
Напередодні Зеленський підвищив дипломатичний ранг для очільника МЗС Кулеби та низки дипломатів.