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Зеленський присвоїв нові звання керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський присвоїв керівництву ЗСУ, СБУ та Нацполіції нові звання. Серед них головнокомандувач збройними силами генерал-майор Валерій Залужний, передає УНН із посиланням на відповідний указ глави держави №424/2021.

Деталі

Так, Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ генерал-майору Валерію Залужному звання генерал-лейтенанта.

Зокрема, нові звання отримали:

  • начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Сергій Шаптала — генерал-лейтенанта;
  • командувач Десантно-штурмовими військами України полковник Максим Миргородський — бригадного генерала;
  • командувач медичними силами ЗСУ полковник медичної служби Тетяна Остащенко — бригадного генерала;
  • начальник Головного управління розвідки Міноборони полковник Кирило Буданов — бригадного генерала;
  • начальник управління СБУ в Херсонській області полковник Сергій Криворучко-бригадного генерала;
  • начальник Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом СБУ полковник Сергій Дусик — бригадного генерала;
  • голова Нацполіції генерал поліції першого рангу ігор Клименко-генерала поліції першого рангу;
  • начальник Головного управління Нацполіції в Києві полковнику поліції Івану Виговському — генерала поліції третього рангу.

Також звання бригадного генерала отримали:

  • перший заступник директора департаменту служби — начальник управління цивільної безпеки головного управління Нацгвардії полковник Вадим Бідненко;
  • перший заступник директора департаменту персоналу — начальник управління кадрової роботи головного управління Нацгвардії полковник Юрій Посмітний;
  • начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Валерій Вавринюк.

Нагадаємо

Напередодні Зеленський підвищив дипломатичний ранг для очільника МЗС Кулеби та низки дипломатів.

Українські Національні Новини

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