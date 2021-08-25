Зеленський підвищив дипломатичний ранг для Кулеби та низки дипломатів: список

Цитата

“Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу — міністру закордонних справ України — дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла”, — йдеться в документі.

Посмертно

Зокрема, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.

Указом Володимира Зеленського було також присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу для посла України в Сербії Олександра Олександровича та посла України у Фінляндії Ольги Дібрової.

Підвищення рангу також отримали



посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи міністра Головного управління дипломатичної роботи міністра директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв;



директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.



Зокрема, ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу одержали:



генеральний консул України в Кракові В’ячеслав Войнаровський;



перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;



заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;



заступник директора Департаменту — начальник відділу протидії загрозам з боку РФ шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ілля Квас;



заступник директора Департаменту — начальник відділу дипломатичної підтримки безпеки співробітництва та боротьби з гібридними загрозами Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Олександр Осадчий;



заступник директора Департаменту — начальник відділу Близького Сходу п’ятого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Рустам Рустамов;



заступник директора Департаменту — начальник відділу дипломатичних привілеїв та імунітетів департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Іван Холостенко;



надзвичайний і повноважний посол України в Молдові Марк Шевченко;



генеральний директор Директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Андрій Яневський.



Нагадаємо

Під час святкування 30-річчя Дня Незалежності Зеленський присвоїв Монатику звання “Заслуженого артиста України”.