Зеленський підвищив дипломатичний ранг для Кулеби та низки дипломатів: список
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на документ.
Цитата
“Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу — міністру закордонних справ України — дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла”, — йдеться в документі.
Посмертно
Зокрема, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.
Указом Володимира Зеленського було також присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу для посла України в Сербії Олександра Олександровича та посла України у Фінляндії Ольги Дібрової.
Підвищення рангу також отримали
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- посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи міністра Головного управління дипломатичної роботи міністра директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв;
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- директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.
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Зокрема, ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу одержали:
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- генеральний консул України в Кракові В’ячеслав Войнаровський;
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- перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
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- заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;
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- заступник директора Департаменту — начальник відділу протидії загрозам з боку РФ шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ілля Квас;
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- заступник директора Департаменту — начальник відділу дипломатичної підтримки безпеки співробітництва та боротьби з гібридними загрозами Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Олександр Осадчий;
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- заступник директора Департаменту — начальник відділу Близького Сходу п’ятого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Рустам Рустамов;
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- заступник директора Департаменту — начальник відділу дипломатичних привілеїв та імунітетів департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Іван Холостенко;
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- надзвичайний і повноважний посол України в Молдові Марк Шевченко;
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- генеральний директор Директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Андрій Яневський.
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Нагадаємо
Під час святкування 30-річчя Дня Незалежності Зеленський присвоїв Монатику звання “Заслуженого артиста України”.