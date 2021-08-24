Зеленський присвоїв Монатику звання "Заслуженого артиста України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час урочистої частини на параді до Дня Незалежності України нагородив українського артиста Дмитра Монатика почесним званням “Заслуженого артиста України”, передає УНН.
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Так, з нагоди Дня Незалежності почесне звання “Заслужений артист України” Президент присвоїв співакові, автору пісень, композитору Дмитру Монатику. Також Зеленський нагородив артиста театрально-видовищного закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра” Андрія Ісаєнка.
Додамо
Дмитро Монатик є першим сольним поп виконавцем, який зібрав рекордну кількість глядачів на НСК "Олімпійський".
Співак став відомим завдяки участі в шоу "Х-фактор" на каналі СТБ.
Він також займав крісла судді на проекті "Танці з зірками", тренера вокального шоу "Голос країни" і "Голос. Діти" ( "1 + 1").
Монатик популяризує музику та культуру Made in Ukraine, виступаючи в різних країнах світу.
Додамо також, що сьогодні в Україні відзначають День Незалежності. У Києві відбувся грандіозний військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України.