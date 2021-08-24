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Зеленський присвоїв Монатику звання "Заслуженого артиста України"

Зеленський присвоїв Монатику звання "Заслуженого артиста України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час урочистої частини на параді до Дня Незалежності України нагородив українського артиста Дмитра Монатика почесним званням “Заслуженого артиста України”, передає УНН.

Деталі

Так, з нагоди Дня Незалежності почесне звання “Заслужений артист України” Президент присвоїв співакові, автору пісень, композитору Дмитру Монатику. Також Зеленський нагородив артиста театрально-видовищного закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра” Андрія Ісаєнка.

Додамо

Дмитро Монатик є першим сольним поп виконавцем, який зібрав рекордну кількість глядачів на НСК "Олімпійський".
Співак став відомим завдяки участі в шоу "Х-фактор" на каналі СТБ.

Він також займав крісла судді на проекті "Танці з зірками", тренера вокального шоу "Голос країни" і "Голос. Діти" ( "1 + 1").

Монатик популяризує музику та культуру Made in Ukraine, виступаючи в різних країнах світу.

Додамо також, що сьогодні в Україні відзначають День Незалежності. У Києві відбувся грандіозний військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України.

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