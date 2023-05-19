Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: рассказал о программе визита

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств и встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, передает УНН.

Цитата

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", - написал Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент подчеркнул, что "наши приоритеты – возвращение всех политических узников Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой".

"Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", - отметил Глава государства.

Дополнение

Последние несколько дней продолжается активное обсуждение формата участия Зеленского в саммите "Группы семи" Японии.

Сначала СМИ сообщили о возможном личном участии Зеленского во встрече в Японии. Впоследствии японское агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии сообщило, что Президент Украины все-таки выступит онлайн.

Впрочем, 19 мая секретарь СНБО Данилов отметил, что Зеленский "будет присутствовать" на саммите G7, что расценили как подтверждение его личного участия. При этом пресс-служба аппарата СНБО сообщила, что Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии в онлайн-режиме.

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