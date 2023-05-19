Зеленський прибув до Саудівської Аравії: розповів про програму візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, де виступить на саміті Ліги арабських держав і зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, передає УНН.
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"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", - написав Зеленський у соцмережах.
Деталі
Президент наголосив, що "наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими".
"Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани", - зазначив Глава держави.
Доповнення
Останні кілька дні триває активне обговорення формату участі Зеленського у саміті "Групи семи" Японії.
Спочатку ЗМІ повідомили про можливу особисту участь Зеленського у зустрічі в Японії. Згодом японське агентство Kyodo з посиланням на уряд Японії повідомило, що Президент України все-таки виступить онлайн.
Утім, 19 травня секретар РНБО Данілов зауважив, що Зеленський "буде присутній" на саміті G7, що розцінили як підтвердження його особистої участі. При цьому пресслужба апарату РНБО повідомила, що Зеленський візьме участь у саміті G7 в Японії в онлайн-режимі.