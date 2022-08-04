Зеленский объяснил, почему страны Африки не могут быть нейтральным к войне рф против Украины

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«Я не считаю, что в войне должна быть нейтральность. Это неправильное отношение. Не может быть нейтральности между жизнью и смертью. Когда ты нейтрален к войне, ты сразу даже из великой державы превращаешься в мелкую. Тебя никто не видит, мир тебя не видит, а значит – ты не влияешь на процессы в мире. А когда у тебя возникнут проблемы, надо помнить, что мир тоже может быть нейтральным. И это не о бизнесе – это о жизни людей. Я считаю, что позиция нейтральности не современна», – отметил Зеленский.

Детали

По убеждению Зеленского, мир должен знать правду о том, что на украинской территории сейчас идет колониальная война, которую начала россия. Он заметил, что когда-то расизм и нацизм утверждали якобы превосходство одной расы или нации над другими, а теперь появился новый термин – «рашизм», описывающий так называемый «русский мир», в котором россия не признает права на существование многомиллионного украинского народа, его языка и культуры.

По его словам, если у той или иной страны недостаточно экономического или политического веса, чтобы повлиять на рф и заставить ее остановить войну, то хотя бы на уровне дипломатии нужно осуждать смерть, автократию, расизм, нацизм и «рашизм», осуждать агрессию.

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Зеленский убежден, что мир должен уделять больше внимания тому, что происходит в некоторых странах Африканского континента, также переживших войны и трагедии.

«Не бывает войны на большом расстоянии. Это несправедливость структуры безопасности всего мира, которую нужно менять. Международные институты нужно изменять, чтобы они действовали. Сегодня, говоря о гарантиях безопасности для Украины, мы выступаем как живой, но трагический пример, который можно будет потом распространить на другие континенты и для других государств, сказал он.

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Президент также отметил, что Украина не разделяет страны Африки на исповедующие нейтралитет по поводу российской агрессии и поддерживающие наше государство. Наше государство готово обеспечивать зерном все африканские страны, которые в этом нуждаются, потому что к голоду нельзя относиться нейтрально.

«Это о том, что люди будут умирать. Я знаю, чем мы должны помочь странам Африканского континента, так же как и страны Африки должны, объединившись, поддерживать Украину, потому что за нами правда», – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет бороться до конца, а то, когда эта война закончится, зависит от объединения мира вокруг нашей страны и против российской агрессии.