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Зеленський пояснив, чому країни Африки не можуть бути нейтральним до війни рф проти України

Зеленський пояснив, чому країни Африки не можуть бути нейтральним до війни рф проти України

Київ • УНН

 • 154636 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголосив, що весь світ, зокрема країни Африканського континенту, не можуть займати нейтральну позицію щодо війни росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них також. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, серед яких були представники ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, передає УНН з посиланням на ОП.

Цитата

«Я не вважаю, що у війні має бути нейтральність. Це неправильне ставлення. Не може бути нейтральності між життям і смертю. Коли ти нейтральний до війни, ти одразу навіть із великої держави перетворюєшся на дрібну. Тебе ніхто не бачить, світ тебе не бачить, а отже – ти не впливаєш на процеси у світі. А коли в тебе виникнуть проблеми, треба пам’ятати, що світ також може бути нейтральним. І це не про бізнес – це про життя людей. Я вважаю, що позиція нейтральності не є сучасною», – зазначив Зеленський.

Деталі

На переконання Зеленського, світ має знати правду про те, що на українській території зараз триває колоніальна війна, яку розпочала росія. Він зауважив, що колись расизм і нацизм стверджували нібито перевагу однієї раси чи нації над іншими, а зараз з’явився новий термін – «рашизм», який описує так званий «русский мир», у якому росія не визнає права на існування багатомільйонного українського народу, його мови та культури.

За його словами, якщо в тієї чи іншої країни недостатньо економічної чи політичної ваги, щоб вплинути на рф та змусити її зупинити війну, то хоча б на рівні дипломатії потрібно засуджувати смерть, автократію, расизм, нацизм і «рашизм», засуджувати агресію.

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Зеленський переконаний, що світ мав приділяти більше уваги тому, що відбувається в деяких країнах Африканського континенту, які також пережили війни й трагедії.

«Не буває війни на великій відстані. Це несправедливість безпекової структури всього світу, яку потрібно змінювати. Міжнародні інституції потрібно змінювати, щоб вони діяли. Сьогодні, говорячи про гарантії безпеки для України, ми виступаємо як живий, але трагічний приклад, який можна буде потім поширити на інші континенти й для інших держав», – сказав він.

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Президент також зауважив, що Україна не розділяє країни Африки на ті, що сповідують нейтралітет щодо російської агресії, й ті, що підтримують нашу державу. Наша держава готова забезпечувати зерном усі африканські країни, які цього потребують, тому що до голоду не можна ставитися нейтрально.

«Це про те, що люди помиратимуть. Я знаю, чим ми маємо допомогти країнам Африканського континенту, так само як і країни Африки мають, об’єднавшись, підтримувати Україну, бо за нами правда», – заявив він.

Глава держави наголосив, що Україна боротиметься до кінця, а те, коли ця війна закінчиться, залежить від об’єднання світу навколо нашої країни та проти російської агресії.

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