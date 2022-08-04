Кулеба планує відвідати країни Африки восени – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба восени планує відвідати країни Африканського континенту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани, передає УНН.
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«Міністр закордонних справ нашої держави незважаючи, що зараз війна й гостра ситуація планує восени їхати, буде велика політична його подорож по країнах Африканського континенту. Я не можу це зараз зробити через війну, я планував до війни, але впевнений, що після війни це зроблю», - розповів Зеленський.
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Окрім того, Президент зазначив, що країни Африканського континенту не можуть мати нейтральну позицію щодо війни росії проти України, оскільки російська агресія матиме наслідки й для них.
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Раніше Кулеба повідомляв, що найближчим часом планує відвідати країни Африки у рамках активізації відносин України з цим континентом. Він зазначав, що буде від 4 до 5 країн. Це будуть виключно країни Субсахарської Африки.
Додамо
Президент Сенегалу Макі Салл заявляв, що у разі, якщо експорт української пшениці не відновиться, Африка опиниться в ситуації серйозного голоду, який може дестабілізувати континент.