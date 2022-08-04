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Кулеба планирует посетить страны Африки осенью – Зеленский

Кулеба планирует посетить страны Африки осенью – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осенью планирует посетить страны Африканского континента. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, в частности, с представителями СМИ из Нигерии, ЮАР, Кении и Ганы, передает УНН.

Цитата

«Министр иностранных дел нашего государства, несмотря на то, что сейчас война и острая ситуация планирует осенью ехать, будет большое политическое его путешествие по странам Африканского континента. Я не могу это сейчас сделать из-за войны, я планировал до войны, но уверен, что после войны это сделаю», – рассказал Зеленский.

Детали

Кроме того, Президент отметил, что страны Африканского континента не могут иметь нейтральную позицию относительно войны россии против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них.

Дополнение

Ранее Кулеба сообщал, что в ближайшее время планирует посетить страны Африки в рамках активизации отношений Украины с этим континентом. Он отметил, что будет от 4 до 5 стран. Это будут исключительно страны Субсахарской Африки.

Добавим

Президент Сенегала Маки Салл заявлял, что в случае, если экспорт украинской пшеницы не возобновится, Африка окажется в ситуации серьезного голода, который может дестабилизировать континент.

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