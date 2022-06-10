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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44937 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Африку чекає серйозний голод без української пшениці - президент Африканського союзу

Африку чекає серйозний голод без української пшениці - президент Африканського союзу

Київ • УНН

 • 132499 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У разі, якщо експорт української пшениці не відновиться, Африка опиниться в ситуації серйозного голоду, який може дестабілізувати континент. Про це сказав президент Сенегалу Макі Салл, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Салл закликав росію і Україну забезпечити безпечний прохід суден з пшеницею з українських портів.

Він покладає серйозні надії у вирішенні кризи продовольства на ООН, яка повинна взяти на себе головну роль у переговорах.

Додамо 

Мільйони людей можуть померти від голоду, якщо росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі, попередив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Українські Національні Новини

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