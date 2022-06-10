Африку чекає серйозний голод без української пшениці - президент Африканського союзу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У разі, якщо експорт української пшениці не відновиться, Африка опиниться в ситуації серйозного голоду, який може дестабілізувати континент. Про це сказав президент Сенегалу Макі Салл, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Салл закликав росію і Україну забезпечити безпечний прохід суден з пшеницею з українських портів.
Він покладає серйозні надії у вирішенні кризи продовольства на ООН, яка повинна взяти на себе головну роль у переговорах.
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Мільйони людей можуть померти від голоду, якщо росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі, попередив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.