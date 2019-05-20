Зеленский поставил перед ВР задачу принять ряд законов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За два месяца деятельности Верховной Рады 8 созыва парламентарии должны одобрить ряд важных законов. Такую задачу сразу после инаугурации поставил перед ними Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"О снятии депутатской неприкосновенности, о криминализации незаконного обогащения, многострадальный Избирательный кодекс и я вас прошу, сделайте открытые списки", - сказал Зеленский.
Также он призвал отправить в отставку, председателя СБУ, генерального прокурора и министра обороны.
Как сообщал УНН, Зеленский объявил о роспуске ВР и п ризначення выборов в парламент .