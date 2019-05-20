Зеленський поставив перед ВР завдання ухвалити ряд законів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За два місяці діяльності Верховної Ради 8 скликання парламентарі мають схвалити ряд важливих законів. Таке завдання одразу після інавгурації поставив перед ними Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Про зняття депутатської недоторканності, про криміналізацію незаконного збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і я вас прошу, зробіть відкриті списки”, — сказав Зеленський.
Також він закликав відправити у відставку, голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони.
Як повідомляв УНН, Зеленський оголосив про розпуск ВР та призначення виборів до парламенту.