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Зеленский посмертно наградил орденом епископа Мукачевской греко-католической епархии

Зеленский посмертно наградил орденом епископа Мукачевской греко-католической епархии

Киев  •  УНН

 • 9134 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил епархиального епископа Мукачевской греко-католической епархии Милан Шашика орденом "За заслуги". Соответствующий указ №284/2020 от 20 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"За многолетнюю плодотворную церковную, благотворительную и милосердную деятельность постановляю наградить орденом "За заслуги" II степени Милана Шашика - епархиального епископа Мукачевской греко-католической епархии (посмертно)", - говорится в тексте Указа.

Справка. Милан Шашик - греко-католический епископ Мукачевский словацкого происхождения. В 1976 году был рукоположен в священники. В 1992 году приехал в Украину, на Закарпатье. 17 марта 2010 года он был именуемый эпархом Мукачевской епархии. Он умер 14 июля 2020 года.

Добавим, что Мукачевская греко-католическая епархия является отдельной "Церковью своего права", имеет автономный статус и не подчиняется Главе УГКЦ. Отдельный ее статус исторически обусловленный существованием в отличных политических условиях, чем остальные греко-католики Украины.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе.

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