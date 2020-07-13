Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву

Відповідний указ Глава держави підписав 13 липня.

“За героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Матвіїву Тарасу Тарасовичу — молодшому лейтенанту (посмертно)”, — йдеться у документі.

“Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це — приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою”, — сказав Глава держави.

Поховання захисника відбудеться в середу.

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Командування частини 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та побратими ініціювали процедуру подання на відзначення молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України.