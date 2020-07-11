Стало відоме ім'я загиблого напередодні військового на Донбасі

“Вчора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув 31-річний захисник з Жидачівщини Тарас Матвіїв. Життя молодшого лейтенанта 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила обірвалося під Троїцьким, що на Луганщині”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще троє — отримали поранення.