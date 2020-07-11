Стало известно имя погибшего накануне военного на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Луганской области погиб 31-летний младший лейтенант из Львовской области Тарас Матвеев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
“Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник с Жидачевского района Тарас Матвеев. Жизнь младшего лейтенанта 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила оборвалась под Троицким, что в Луганской области”, — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения.