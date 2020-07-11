Стало известно имя погибшего накануне военного на Донбассе

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 47783 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 65572 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111872 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120647 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123282 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161982 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119523 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149849 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104788 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В Луганской области погиб 31-летний младший лейтенант из Львовской области Тарас Матвеев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

“Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник с Жидачевского района Тарас Матвеев. Жизнь младшего лейтенанта 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила оборвалась под Троицким, что в Луганской области”, — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения.

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