ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранені

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КИЇВ. 11 липня. УНН. 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, ворог відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. На підступах до Новотошківського та Новолуганського, окрім цього калібру, противник здійснив обстріли ще й з 82-х мм мінометів. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Своєю чергою, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. А на підступах до Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів.

“За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє — отримали поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання”, — повідомили у штабі.

“Для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність”, — йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного.

“За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, резюмували військові.

Нагадаємо, до Міноборони передали партію відремонтованих безпілотників.

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