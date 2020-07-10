Міноборони передали партію відремонтованих безпілотників

“ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, достроково виконало плановий ремонт партії безпілотних авіаційних комплексів БпАК “Spectator-M”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що попри особливий режим роботи під час карантину, підприємство виконало свої контрактні зобов’язання на 4 місяці раніше запланованого. БпАКи вже передано для виконання бойових завдань Міністерству оборони України.

Так, БпАК Spectator різних модифікацій прийнятий на озброєння Міністерства оборони України та Прикордонної служби України та призначений для моніторингу державного кордону, ведення пошуково-рятувальних операцій, моніторингу водних та лісових масивів, аерофотозйомки тощо.

Нагадаємо, Збройним силам України передали модифікований безпілотний авіаційний комплекс Spectator-M1.