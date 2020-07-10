Минобороны передали партию отремонтированных беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерству обороны Украины передали партию отремонтированных беспилотников для выполнения боевых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
“ОАО “Меридиан” им. С.П. Королева, входящей в состав ГК “Укроборонпром”, досрочно выполнил плановый ремонт партии беспилотных авиационных комплексов БПАК “Spectator-M”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на особый режим работы во время карантина, предприятие выполнило свои контрактные обязательства на 4 месяца раньше запланированного. БПАК уже передан для выполнения боевых задач Министерству обороны Украины.
Так, БПАК Spectator различных модификаций принят на вооружение Министерства обороны Украины и Пограничной службы Украины и предназначен для мониторинга государственной границы, ведения поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов, аэрофотосъемки и тому подобное.
Напомним, Вооруженным силам Украины передали модифицированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1.