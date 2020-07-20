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Зеленський посмертно нагородив орденом єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії

Зеленський посмертно нагородив орденом єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії

Київ • УНН

 • 9134 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив єпархіального єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом "За заслуги". Відповідний указ №284/2020 від 20 липня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

"За багаторічну плідну церковну, благодійну і милосердницьку діяльність постановляю нагородити орденом "За заслуги" II ступеня Мілана Шашіка - єпархіального єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії (посмертно)", - сказано в тексті Указу.

Довідка. Мілан Шашік - греко-католицький єпископ Мукачівський словацького походження. У 1976 році був висвячений на священика. У 1992 році приїхав в Україну, на Закарпаття. 17 березня 2010 року він був іменований єпархом Мукачівської єпархії. Він помер 14 липня 2020 року.

Додамо, що Мукачівська греко-католицька єпархія є окремою "Церквою свого права", має автономний статус і не підпорядковується Главі УГКЦ. Окремішній її статус історично обумовлений існуванням у відмінних політичних умовах, ніж решта греко-католиків України.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі.

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