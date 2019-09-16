Зеленский попросил Словакию ускориться для подписания важных соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина заинтересована в углубленном сотрудничестве со Словацкой Республикой по поводу совместного контроля на государственной границе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что наши словацкие партнеры ускорят подготовку к подписанию важных двусторонних соглашений: о совместном контроле на украинско-словацкой границе и по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород", - отметил Зеленский.
Кроме того, во время встречи главы государств обсудили тему подготовки двустороннего соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.
Со своей стороны, президент Словацкой Республики отметила, что за последние годы Украина достигла большого прогресса и поддержала приоритеты работы Зеленского на должности главы государства, среди которых - укрепление правового государства, борьба с коррупцией.
Она также сообщила, что пригласила Президента Украины осуществить официальный визит в Словакию.
Напомним, ранее УНН сообщал, что делегации Украины и Словакии под председательством Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словакии Зузаны Чапутовой обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведение реформ и борьбы с контрабандой.