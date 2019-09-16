Зеленський попросив Словаччину пришвидшитись задля підписання важливих угод

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна зацікавлена в поглибленій співпраці зі Словацькою Республікою щодо спільного контролю на державному кордоні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми очікуємо, що наші словацькі партнери прискорять підготовку до підписання важливих двосторонніх угод: щодо спільного контролю на українсько-словацькому кордоні та щодо відновлення повноцінного функціонування аеропорту "Ужгород", - зазначив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі голови держав обговорили тему підготовки двосторонньої угоди про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.

Зі свого боку, президент Словацької Республіки зазначила, що за останні роки Україна досягла великого прогресу і підтримала пріоритети роботи Зеленського на посаді голови держави, серед яких – зміцнення правової держави, боротьба з корупцією.

Вона також повідомила, що запросила Президента України здійснити офіційний візит до Словаччини.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що делегації України та Словаччини під головуванням Президента України Володимира Зеленського та президента Словаччини Зузани Чапутової обговорили питання покращення бізнес-клімату, проведення реформ та боротьби з контрабандою.

Українські Національні Новини

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