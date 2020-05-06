Зеленский пообещал не допустить барьеров для региональных партий на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить барьеров для региональных партий на местных выборах. Об этом он заявил во время своего видеообращения, передает УНН.
"Дело в том, что у отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины.
"Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и Президент является гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких "двух третей","пяти процентов" или других "схем" не будет. Это позиция и моя и партии "Слуга народа". А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство", - добавил Глава государства.
Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что возможные изменения в Избирательном кодексе предусматривают введение мажоритарной системы партийных выборов в городах, население которых может быть меньше 90 тыс. человек.