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Зеленский пообещал не допустить барьеров для региональных партий на местных выборах

Киев • УНН

 • 11913 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить барьеров для региональных партий на местных выборах. Об этом он заявил во время своего видеообращения, передает УНН.

Зеленский пообещал не допустить барьеров для региональных партий на местных выборах

"Дело в том, что у отдельных политических партий активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность". Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть" в местные органы власти. Фактически - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины.

"Я этого не допущу. Право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины, и Президент является гарантом соблюдения этого права. Поэтому никаких "двух третей","пяти процентов" или других "схем" не будет. Это позиция и моя и партии "Слуга народа". А старым политикам могу сказать только одно. Если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то менять нужно свои поступки, а не избирательное законодательство", - добавил Глава государства.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что возможные изменения в Избирательном кодексе предусматривают введение мажоритарной системы партийных выборов в городах, население которых может быть меньше 90 тыс. человек.

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