Корнієнко про зміни у Виборчому кодексі: треба рухатися до партизації країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що зможливі зміни у Виборчому кодексі передбачають запровадження мажоритарної системи партійних виборів у містах, населення яких може бути меншим 90 тис. людей. Про це він розповів у коментарі УНН.
“Це стосується партійних виборів. Зараз в кодексі міста з 90 тис. населення, обласні центри, наприклад, Кременчук, Біла Церква, там вибори за партійним списком, там немає мажоритарки. Ми хочемо зробити, щоб там були міста і 20 тисяч населення, і 30 тисяч, треба рухатися до партизації країни”, - сказав Корнієкно.
Як він повідомляв раніше, треба, щоб відбувалося зниження порогу партійних виборів, щоб партії спускалися у міста та маленькі містечка. А у селах залишиться багатомандатна мажоритарка і можливість самовисування.
Нагадаємо, на сьогодні Виборчим кодексом передбачено, що у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч осіб місцеві вибори відбуватимуться за пропорційною системою з відкритими списками у багатомандатному окрузі. Нардепи обговорюють можливість розповсюдження такої системи на менші населені пункти, мова йде про населені пункти з 30 тисячами виборців, або навіть з кількістю виборців більшою 10 тисяч. Тобто у всіх цих населених пунктах депутати місцевих рад обиратимуться за партійними списками з прохідним бар’єром у 5% і 25% виборчої квоти, необхідної для просування угору списку. Наразі законодавство передбачає вибори у містах від 30 до 90 тисяч населення за виборчою системою відносної більшості у багатомандатних виборчих оругах.
Як повідомляв УНН раніше, наступного тижня у ВР почнуть готувати зміни до Виборчого кодексу, щоб забезпечити проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.