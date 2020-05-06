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Корниенко об изменениях в Избирательном кодексе: надо двигаться к партизации страны

Киев • УНН

 • 15010 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что возможные изменения в Избирательном кодексе предусматривают введение мажоритарной системы партийных выборов в городах, население которых может быть меньше 90 тыс. человек. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Корниенко об изменениях в Избирательном кодексе: надо двигаться к партизации страны

"Это касается партийных выборов. Сейчас в кодексе города с 90 тыс. населения, областные центры, например, Кременчуг, Белая Церковь, там выборы по партийному списку, там нет мажоритарки. Мы хотим сделать, чтобы там были города и 20 тыс. населения, и 30 тыс., надо двигаться к партизации страны", - сказал Корниекно.

Как он сообщал ранее, надо, чтобы происходило снижение порога партийных выборов, чтобы партии спускались в маленькие города. А в селах останется многомандатная мажоритарка и возможность самовыдвижения.

Напомним, сегодня Избирательным кодексом предусмотрено, что в городах с количеством избирателей более 90 тыс. человек местные выборы будут проходить по пропорциональной системе с открытыми списками в многомандатном округе. Нардепы обсуждают возможность распространения такой системы на меньшие населенные пункты, речь идет о населенных пунктах с 30 тысячами избирателей, или даже с количеством избирателей большей 10 тыс. То есть во всех этих населенных пунктах депутаты местных советов будут избиратся по партийным спискам с проходным барьером в 5% и 25% избирательной квоты, необходимой для продвижения вверх списка. Сейчас законодательство предусматривает выборы в городах от 30 до 90 тыс. населения по избирательной системе относительного большинства по многомандатным избирательным оругам.

Как сообщал УНН ранее, на следующей неделе в ВР начнут готовить изменения в Избирательный кодекс, чтобы обеспечить проведение местных выборов 25 октября 2020 года.

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