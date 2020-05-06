З наступного тижня в Україні розпочнуть роботу з Виборчим кодексом: що планують змінити

“Щодо змін до Виборчого законодавства, вони будуть готуватися. Цей процес на наступному тижні розпочинається. Наш комітет вийде раніше з карантину, ніж вся Рада. В нас є заступник комітету пані Загоруйко, вона буде фахово цей процес вести. Він буде повністю відкритий”, — сказав Корнієнко.

За його словами, там є два суттєвих моменти.

“Перший момент це технічні зміни, які просто дозволять провести вибори... там десь кома, там порядок реєстрації кандидатів. Другий пакет змін дискутується, це політичні зміни. Перше, це стосується зниження порогу партійних виборів, всетаки нам треба рухатися до партизації країни, ми на цьому давно стоїмо, в нас є державне фінансування партій, партії мають потрошки спускатися нижче, ніж область, десь у міста, десь у маленькі містечка”, — сказав Корнієнко.

За його словами, у сільських і селищних радах залишиться багатомандатна мажоритарка із можливістю самовисування.

“Це наша принципова позиція. Місцеве самоврядування має бути представлене своїми представниками”, — зазначив Корнієнко.

Також він додав, що в пакеті політичних змін є тимчасові зміни, які зараз обговорюються, які допоможуть за ті фінансові можливості, які є в країні, провести вибори.

“Це зменшення видатків на інформування, на рекламу. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, в обласній пресі. Це все можна трохи зменшувати для того, щоб зекономити гроші, відповідно на те, на що вони мають піти на виборах — на друк бюлетенів, на зарплати членів комісії”, — наголосив Корнієнко.

За його словами, очікується також підтримка уряду для проведення місцевих виборів.

“Крім фінансів у нас є джентельменська угода з урядом, не знаємо чи ми зможемо її виконати. Коли ми до виборів ближче підтягнемось, то уряд з резервного фонду буде гроші додавати, яких не достає. Щодо процесу як далі буде, найближчі два-три тижні ми формує пакет змін, вносимо в зал, обговорюємо приймаємо до кінця червня. І фактично до середини липня ВР оголосить місцеві вибори”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, в Україні не змінюватимуть дату проведення місцевих виборів, вони пройдуть 25 жовтня 2020 року, основні позиції Виборчого кодексу зберігаються.