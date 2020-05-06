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Со следующей недели в Украине начнут работу с Избирательным кодексом: что планируют изменить

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. На следующей неделе в ВРУ начнут готовить изменения в Избирательный кодекс, чтобы обеспечить проведение местных выборов 25 октября 2020 года. Плануютьзменшиты финансирование на рекламу и информирование. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Со следующей недели в Украине начнут работу с Избирательным кодексом: что планируют изменить

“Относительно изменений в Избирательное законодательство, они будут готовиться. Этот процесс на следующей неделе начинается. Наш комитет выйдет раньше с карантина, чем вся Рада. У нас есть заместитель комитета госпожа Загоруйко, она будет профессионально этот процесс вести. Он будет полностью открыт”, — сказал Корниенко.

По его словам, там есть два существенных момента.

“Первый момент это технические изменения, которые просто позволят провести выборы... там где-то запятая, там порядок регистрации кандидатов. Второй пакет изменений дискутируется, это политические изменения. Первое, это касается снижения порога партийных выборов, все же нам надо двигаться к партизации страны, мы на этом давно стоим, у нас есть государственное финансирование партий, партии должны понемногу спускаться ниже, чем область, где-то в города, где-то в маленькие городки”, — сказал Корниенко.

По его словам, в сельских и поселковых советах останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения.

“Это наша принципиальная позиция. Местное самоуправление должно быть представлено своими представителями”, — отметил Корниенко.

Также он добавил, что в пакете политических изменений есть временные изменения, которые сейчас обсуждаются, которые помогут за те финансовые возможности, которые есть в стране, провести выборы.

“Это уменьшение расходов на информирование, на рекламу. Потому что сейчас за счет бюджета очень много делается выходов на областном телевидении, в областной прессе. Это все можно немного уменьшать для того, чтобы сэкономить деньги, соответственно на то, на что они должны пойти на выборах — на печать бюллетеней, на зарплаты членов комиссии”, — отметил Корниенко.

По его словам, ожидается также поддержка правительства для проведения местных выборов.

“Кроме финансов у нас есть джентельменское соглашение с правительством, не знаем ли мы сможем его выполнить. Когда мы к выборам ближе подтянемся, то правительство из резервного фонда будет деньги добавлять, которых не достает. О процессе как дальше будет, ближайшие две-три недели мы формируем пакет изменений, вносим в зал, обсуждаем принимаем до конца июня. И фактически до середины июля ВР объявит местные выборы”, — сказал Корниенко.

Напомним, в Украине не будут менять дату проведения местных выборов, они пройдут 25 октября 2020 года, основные позиции Избирательного кодекса сохраняются.

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