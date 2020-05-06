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Зеленський пообіцяв не допустити бар’єрів для регіональних партій на місцевих виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не допустити бар’єрів для регіональних партій на місцевих виборах. Про це він заявив під час свого відеозвернення, передає УНН.

Зеленський пообіцяв не допустити бар’єрів для регіональних партій на місцевих виборах

"Річ у тому, що в окремих політичних партій активізувався вірус, який сидить у них останні 28 років. Цей вірус має назву "хитрозробленість". Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області "пролізти" в місцеві органи влади. Фактично – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще", - сказав Зеленський. 

Президент зазначив, що бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України.

"Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України, і Президент є гарантом додержання цього права. Тому ніяких "двох третин", "п’яти відсотків" чи інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга Народу". А старим політикам можу сказати тільки одне. Якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство", - додав Глава держави.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що зможливі зміни у Виборчому кодексі передбачають запровадження мажоритарної системи партійних виборів у містах, населення яких може бути меншим 90 тис. людей.

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