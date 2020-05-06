Зеленський пообіцяв не допустити бар’єрів для регіональних партій на місцевих виборах

"Річ у тому, що в окремих політичних партій активізувався вірус, який сидить у них останні 28 років. Цей вірус має назву "хитрозробленість". Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар’єри для регіональних партій. Таким чином старі політики хочуть попри політичну волю мешканців області "пролізти" в місцеві органи влади. Фактично – позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України.

"Я цього не допущу. Право бути обраним – це конституційне право кожного громадянина України, і Президент є гарантом додержання цього права. Тому ніяких "двох третин", "п’яти відсотків" чи інших "схем" не буде. Це позиція і моя, і партії "Слуга Народу". А старим політикам можу сказати тільки одне. Якщо в якомусь регіоні нашої країни у вас немає підтримки, то змінювати потрібно свої вчинки, а не виборче законодавство", - додав Глава держави.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що зможливі зміни у Виборчому кодексі передбачають запровадження мажоритарної системи партійних виборів у містах, населення яких може бути меншим 90 тис. людей.